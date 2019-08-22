Родители подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко проходят по делу в статусе свидетелей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Родители Николая Тарасова, который является подозреваемым в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области, находятся в статусе свидетелей. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.
"Отец и мать Тарасова в уголовном производстве находятся в статусе свидетелей", - проинформировали в полиции.
Ранее СМИ сообщали, что родители подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко могли знать о преступлении сына. Ведь тело девочки пролежало в выгребной яме почти целую неделю, и родственники не могли этого не заметить. Кроме того, отмечалось, что отец подозреваемого ранее был судим за изнасилование.
Как сообщал УНН, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня.
По данным полиции, убийство было совершено в доме Тарасовых: Николай Тарасов напал на ребенка, пытался изнасиловать, но девочка отчаянно сопротивлялась, и преступник задушил ее, связал и выбросил в выгребную яму.
Подозреваемого взяли под стражу, а затем назначили ему психолого-психиатрическую экспертизу.