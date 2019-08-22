Батьки підозрюваного у вбивстві Дар'ї Лук'яненко проходять у справі у статусі свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Батьки Миколи Тарасова, який є підозрюваним у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко на Одещині, перебувають у статусі свідків. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.
"Батько та мати Тарасова у кримінальному провадженні перебувають у статусі свідків", - проінформували у поліції.
Раніше ЗМІ повідомляли, що батьки підозрюваного у вбивстві Дар'ї Лук'яненко могли знати про злочин сина. Адже тіло дівчинки пролежало у вигрібній ямі майже цілий тиждень, і родичі не могли цього не помітити. Окрім того, зазначалося, що батько підозрюваного раніше був судимий за зґвалтування.
Як повідомляв УНН, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня.
За даними поліції, вбивство було скоєно в будинку Тарасових: Микола Тарасов напав на дитину, намагався зґвалтувати, але дівчинка відчайдушно пручалася, і злочинець задушив її, зв'язав та викинув у вигрібну яму.
Підозрюваного взяли під варту, а згодом призначили йому психолого-психіатричну експертизу.