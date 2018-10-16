Родители младенцев, родившихся в сентябре, получат "пакет малыша" до конца октября

"Все потребности регионов за сентябрь и октябрь будут закрыты до конца октября. Прогноз поставщика - на 2 ноября. Далее все пойдет ритмично, как это и предполагалось", - отметил Буряковский.

При этом он добавил, что, по состоянию на 16 октября, в области доставили 31,169 тыс. пакетов. Задержка же с доставкой, по словам Буряковского, вызвана тем, что этот проект сложный, а кроме того он пилотный, и очень много моментов требует согласования - в том числе и с регионами.

По его словам, компания UNOPS оставляет за собой 4,5% стоимости пакета, которые необходимы для создания системы обеспечения родителей материальной помощью.

Напомним, по состоянию на 11 октября новоиспеченные родители Киева получили уже 1983 пакетов малыша.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в целом по стране к концу года около 110 тыс. маленьких украинцев получат от государства "пакеты малыша".