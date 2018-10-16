Батьки народжених у вересні немовлят отримають "пакунок малюка" до кінця жовтня

"Всі потреби регіонів за вересень і жовтень будуть закриті до кінця жовтня. Прогноз постачальника – на 2 листопада. Далі все піде ритмічно, як це і передбачалося", - зазначив Буряковський.

При цьому він додав, що, станом на 16 жовтня, в області доставили 31,169 тис. пакунків. Затримка ж із доставкою, за словами Буряковського, викликана тим, що цей проект складний, а крім того він пілотний, і дуже багато моментів потребує узгодження – в тому числі й з регіонами.

За його словами, компанія UNOPS залишає за собою 4,5% вартості пакунка, які необхідні для створення системи забезпечення батьків матеріальною допомогою.

Нагадаємо, станом на 11 жовтня новоспечені батьки Києва отримали вже 1983 пакунків малюка.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що в цілому по країні до кінця року близько 110 тис. маленьких українців отримають від держави "пакунки малюка".