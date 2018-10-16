Батьки народжених у вересні немовлят отримають "пакунок малюка" до кінця жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Всі потреби областей в "пакунках малюка" за вересень і жовтень будуть забезпечені до 2 листопада. Про це повідомив директор офісу UNOPS Андрій Буряковський на прес-конференції, передав кореспондент УНН.
"Всі потреби регіонів за вересень і жовтень будуть закриті до кінця жовтня. Прогноз постачальника – на 2 листопада. Далі все піде ритмічно, як це і передбачалося", - зазначив Буряковський.
При цьому він додав, що, станом на 16 жовтня, в області доставили 31,169 тис. пакунків. Затримка ж із доставкою, за словами Буряковського, викликана тим, що цей проект складний, а крім того він пілотний, і дуже багато моментів потребує узгодження – в тому числі й з регіонами.
За його словами, компанія UNOPS залишає за собою 4,5% вартості пакунка, які необхідні для створення системи забезпечення батьків матеріальною допомогою.
Нагадаємо, станом на 11 жовтня новоспечені батьки Києва отримали вже 1983 пакунків малюка.
Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що в цілому по країні до кінця року близько 110 тис. маленьких українців отримають від держави "пакунки малюка".