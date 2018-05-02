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Баскская террористическая группировка ЭТА объявила о самороспуске

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Баскская сепаратистская группировка ЭТА объявила, что прекращает свое существование. Его заявление опубликовало испанское издание El Diario, сообщает УНН.

Баскская террористическая группировка ЭТА объявила о самороспуске

В заявлении говорится, что ЭТА решила полностью распустить все свои структуры. При этом группировка отметила, что конфликт с Испанией продолжается.

Ранее ЭТА распространила другое заявление, в котором признала свою ответственность за гибель многих людей, включая тех, кто не был напрямую вовлечен в конфликт с Испанией. “За долгое время вооруженной борьбы мы причинили много боли ... Мы очень сожалеем об этом”, — говорилось в заявлении.

Сепаратистская группировка ЭТА, выступавшая за независимость Страны басков, была создана в 1959 году. В результате нападений, совершенных боевиками группировки, погибли более 800 человек. Евросоюз и США признали ЭТА террористической организацией.

Как сообщал УНН, одна из старейших террористических организаций Европы “Страна Басков и Свобода” (ЭТА), которая в течение нескольких десятилетий воевала с испанским правительством, недавно объявляла о намерениях объявить о своем окончательном расформировании в мае.

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