Баскская террористическая группировка ЭТА объявила о самороспуске

В заявлении говорится, что ЭТА решила полностью распустить все свои структуры. При этом группировка отметила, что конфликт с Испанией продолжается.

Ранее ЭТА распространила другое заявление, в котором признала свою ответственность за гибель многих людей, включая тех, кто не был напрямую вовлечен в конфликт с Испанией. “За долгое время вооруженной борьбы мы причинили много боли ... Мы очень сожалеем об этом”, — говорилось в заявлении.

Сепаратистская группировка ЭТА, выступавшая за независимость Страны басков, была создана в 1959 году. В результате нападений, совершенных боевиками группировки, погибли более 800 человек. Евросоюз и США признали ЭТА террористической организацией.

Как сообщал УНН, одна из старейших террористических организаций Европы “Страна Басков и Свобода” (ЭТА), которая в течение нескольких десятилетий воевала с испанским правительством, недавно объявляла о намерениях объявить о своем окончательном расформировании в мае.