Баскське терористичне угруповання ЕТА оголосило про саморозпуск
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Баскське сепаратистське угрупування ЕТА оголосило, що припиняє своє існування. Його заяву опублікувало іспанське видання El Diario, повідомляє УНН.
У заяві говориться, що ЕТА вирішила повністю розпустити всі свої структури. При цьому угруповання зазначило, що конфлікт з Іспанією триває.
Раніше ЕТА розповсюдила іншу заяву, в якій визнала свою відповідальність за загибель багатьох людей, включаючи тих, хто не був безпосередньо залучений в конфлікт з Іспанією. “За довгий час збройної боротьби ми заподіяли багато болю ... Ми дуже шкодуємо про це”, — говорилося в заяві.
Сепаратистське угрупування ЕТА, яке виступало за незалежність Країни басків, було створено в 1959 році. В результаті нападів, скоєних бойовиками угруповання, загинули понад 800 осіб. Євросоюз і США визнали ЕТА терористичною організацією.
Як повідомляв УНН, одна з найстаріших терористичних організацій Європи “Країна Басків і Свобода” (ЕТА), яка протягом кількох десятиліть воювала з іспанським урядом, нещодавно оголошувала щодо намірів оголосити про своє остаточне розформування в травні.