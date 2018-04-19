Баскская террористическая организация ETA объявила о планах роспуска

В сообщении Radio Euskadi, которое появилось на его twitter-аккаунте, указывается, что в первые выходные мая ETA объявит о самороспуске.

По информации агентства Europa Press, члены ЕТА обсуждают формулировку соответствующего заявления. С официальным объявлением будет предшествовать совещание, которое ориентировочно пройдет во Франции.

В свою очередь канал NTN24 сообщил, что 23 апреля посредники в переговорах между правительством Испании и ЕТА проведут пресс-конференцию, на которой объявят детали будущей самоликвидации группировки.

Год назад ETA после переговоров с участием международных посредников, согласилась начать процесс разоружения. Согласно достигнутым договоренностям испанским правоохранительным органам была передана информация о схроны с оружием, которые использовались организацией.

Баскская сепаратистская группировка ЕТА (Euskadi Ta Askatasuna) - одна из старейших террористических организаций Европы, была создана в июле 1959 года в качестве сопротивления диктатуре генерала Франко, выступая против его попыток уничтожить культуру и традиции басков. ЕТА быстро переросла в военизированную группировку и сформулировала цель - независимость Страны Басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции.