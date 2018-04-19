Баскська терористична організація ETA оголосила про плани саморозпуску
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Одна з найстаріших терористичних організацій Європи “Країна Басків і Свобода” (ЕТА), яка протягом кількох десятиліть воювала з іспанським урядом, має намір оголосити про своє остаточне розформування в травні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Euskadi (радіо країни Басків) та агентство Reuters.
У повідомленні Radio Euskadi, яке з’явилося на його twitter-акаунті, вказується, що в перші вихідні травня ETA оголосить про саморозпуск.
За інформацією агентства Europa Press, члени ЕТА обговорюють формулювання відповідної заяви. З офіційним оголошенням буде передувати нарада, яку орієнтовно пройде у Франції.
У свою чергу канал NTN24 повідомив, що 23 квітня посередники у переговорах між урядом Іспанії і ЕТА проведуть прес-конференцію, на якій оголосять деталі майбутньої самоліквідації угруповання.
Рік тому ETA після переговорів за участю міжнародних посередників, погодилася почати процес роззброєння. Відповідно до досягнутих домовленостей іспанським правоохоронним органам було передано інформацію про схрони зі зброєю, які використовувалися організацією.
Баскське сепаратистське угрупування EТА (Euskadi Ta Askatasuna) — одна з найстаріших терористичних організацій Європи, була створена в липні 1959 року в якості руху опору диктатурі генерала Франко, виступаючи проти його намагань знищити культуру і традиції басків. ЕТА швидко переросла у воєнізоване угруповання і сформулювала мету — незалежність Країни Басків, що включає землі на півночі Іспанії і південному заході Франції.