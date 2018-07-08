Баскетболистки сборной Украины одержали первую победу на молодежном ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Женская молодежная сборная Украины U-20 победила команду Греции во втором матче группового этапа чемпионата Европы в дивизионе В. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.
Украинский уверенно начали встречу. Первую результативную атаку завершили Карп с Цюбик. Они оставались активными в составе команды, задавая темп игры. Захватив игровое преимущество наши девушки постепенно пошли в отрыв. Стартовую 10-минутку в итоге Украинская выиграли в 13 очков.
С началом второй четверти наша команда продолжила доминировать. Впрочем соперницам постепенно удалось затормозить отрыв украинок. На большой перерыв общая разница увеличилась всего на 2 балла.
С возобновлением игры соперницы попытались перехватить инициативу. На время им это удалось. По ходу четверти греческие баскетболисты отыгрывались на 10 очков. Однако к концу третьей 10-минутки лидеры нашей сборной практически нивелировали фонда соперниц. Греция в итоге сыграла лишь один балл.
Заключительную четверть Украина начала эффектным трехочковым Митиной. В целом же последнюю 10-минутку поединка Украина начала с рывка 7:0. Греческая команда не прекращала попытки отыграться, и несмотря на усталость Украинский уверенно довели встречу до победы — 71:54.
В итоге самыми в сборной Украины стали Цюбик (30 очков, 6 подборов, 5 передач) и Карп (15 очков, 11 подборов, 6 передач).
Стоит отметить, что это первая победа наших девушек на чемпионате Европы в румынской Орадя. Накануне Украинский уступили в овертайме Литве. Завтра наша команда проведет третий матч группового этапа — в 19:30 против хозяев.