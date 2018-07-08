Баскетболістки збірної України здобули першу перемогу на молодіжному ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Жіноча молодіжна збірна України U-20 перемогла команду Греції в другому матчі групового етапу чемпіонату Європи в Дивізіоні В. Про це інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.
Українки впевнено почали зустріч. Першу результативну атаку завершили Карп з Цюбик. Вони залишалися найактивнішими в складі команди, задаючи темп гри. Захопивши ігрову перевагу наші дівчата поступово пішли в відрив. Стартову 10-хвилинку в підсумку українки виграли в 13 очок.
З початком другої чверті наша команда продовжила домінувати. Втім суперницям поступово вдалося загальмувати відрив українок. На велику перерву загальна різниця збільшилася лише на 2 бали.
З поновленням гри суперниці спробували перехопити ініціативу. На певний час їм це вдалося. По ходу чверті грецькі баскетболісти відігравалися на 10 очок. Однак під кінець третьої 10-хвилинки лідери нашої збірної практично нівелювали запас суперниць. Греція в підсумку відіграла лише один бал.
Заключну чверть Україна почала ефектним триочковим Мітіної. Загалом же останню 10-хвилинку поєдинку Україна почала з ривка 7:0. Грецька команда не припиняла спроби відігратися, та попри втому українки впевнено довели зустріч до перемоги — 71:54.
У підсумку найрезультативнішими в збірній України стали Цюбик (30 очок, 6 підбирань, 5 передач) та Карп (15 очок, 11 підбирань, 6 передач).
Варто зазначити, що це перша перемога наших дівчат на чемпіонаті Європи в румунській Ораді. Напередодні українки поступилися в овертаймі Литві. Завтра наша команда проведе третій матч групового етапу — о 19:30 проти господарів.