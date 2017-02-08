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Баскетболисты "Шарлотт" вышли победителями во встрече против "Бруклина"

Киев • УНН

 • 8907 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. "Шарлотт Хорнетс" победили "Бруклин Нетс" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА, который прошел в "Спектрум-центре" и завершился со счетом 111:107 в пользу хозяев, передает УНН со ссылкой на сайт НБА.

Баскетболисты "Шарлотт" вышли победителями во встрече против "Бруклина"

Хозяева получили существенное преимущество по итогам половины противостояния - 54:37. Однако в дальнейшем "Нетс" проводили результативные отрезки, набрав в каждой четверти по 35 пунктов и практически догнали оппонентов - 111:107.

В составе "Хорнетс" сразу семь спортсменов преодолели отметку в 10 набранных очков. Самыми результативными стали Кемб Уокер, Николя Батум и Марко Белинелли, которые набрали по 17 очков. У "Нетс" 22 балла на счету Бояна Богдановича, еще 20 набрал центровой Брук Лопес.

В текущем сезоне "Шарлотт" трижды обыграл "Бруклин" и однажды уступили.

Стоит отметить, что "Шарлотт" прервали свою 7-матчевую проигрышную серию, а "Бруклин" уступил в 10-й раз подряд.

Напомним, что в турнирной таблице Восточной конференции "Бруклин" занимает последнее место. Выездные показатели клуба состоят из двух побед и 22 поражений. Дела "Хорнетс" выглядят лучше - 9 место на Востоке с 24 победами и 28 проигрышами.

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