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Баскетболісти "Шарлотт" вийшли переможцями із зустрічі проти "Брукліна"

Київ • УНН

 • 8907 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. "Шарлотт Хорнетс" переміг "Бруклін Нетс" у домашньому матчі регулярного чемпіонату НБА, яка пройшла в "Спектрум-центрі" та завершилася з рахунком 111:107 на користь господарів, передає УНН з посиланням на сайт НБА.

Баскетболісти "Шарлотт" вийшли переможцями із зустрічі проти "Брукліна"

Господарі здобули суттєву перевагу за підсумками половини протистояння – 54:37. Однак надалі "Нетс" проводили результативні відрізки, набравши в кожній чверті по 35 пунктів і практично наздогнали опонентів – 111:107.

У складі "Хорнетс" відразу сім спортсменів подолали позначку в 10 набраних очок. Найрезультативнішими стали Кемба Вокер, Ніколя Батум і Марко Белінеллі, які здобули по 17 очок. У "Нетс" 22 бали на рахунку Бояна Богдановича, ще 20 набрав центровий Брук Лопес.

У поточному сезоні "Шарлотт" тричі обіграв "Бруклін" і одного разу поступилися.

Варто зазначити, що "Шарлотт" перервали свою 7-матчеву програшну серію, натомість "Бруклін" поступився в 10-й раз поспіль.

Нагадаємо, що у турнірній таблиці Східної конференції "Бруклін" займає останнє місце. Виїзні показники клубу складаються з двох перемог і 22 поразок. Справи "Хорнетс" виглядають кращими – 9 місце на Сході з 24 вікторіями і 28 програшами.

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