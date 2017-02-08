Баскетболісти "Шарлотт" вийшли переможцями із зустрічі проти "Брукліна"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. "Шарлотт Хорнетс" переміг "Бруклін Нетс" у домашньому матчі регулярного чемпіонату НБА, яка пройшла в "Спектрум-центрі" та завершилася з рахунком 111:107 на користь господарів, передає УНН з посиланням на сайт НБА.
Господарі здобули суттєву перевагу за підсумками половини протистояння – 54:37. Однак надалі "Нетс" проводили результативні відрізки, набравши в кожній чверті по 35 пунктів і практично наздогнали опонентів – 111:107.
У складі "Хорнетс" відразу сім спортсменів подолали позначку в 10 набраних очок. Найрезультативнішими стали Кемба Вокер, Ніколя Батум і Марко Белінеллі, які здобули по 17 очок. У "Нетс" 22 бали на рахунку Бояна Богдановича, ще 20 набрав центровий Брук Лопес.
У поточному сезоні "Шарлотт" тричі обіграв "Бруклін" і одного разу поступилися.
Варто зазначити, що "Шарлотт" перервали свою 7-матчеву програшну серію, натомість "Бруклін" поступився в 10-й раз поспіль.
Нагадаємо, що у турнірній таблиці Східної конференції "Бруклін" займає останнє місце. Виїзні показники клубу складаються з двох перемог і 22 поразок. Справи "Хорнетс" виглядають кращими – 9 місце на Сході з 24 вікторіями і 28 програшами.