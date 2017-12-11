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Баскетболисты Днепра продолжили победное шествие в чемпионате Украины

Баскетболисты Днепра продолжили победное шествие в чемпионате Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Днепре одноименная команда приняла баскетболистов "Запорожье-ZOG" в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Днепра".

"Днепр" уже в первой четверти отгрузил "Запорожью" восемь 3-очковых на тринадцати бросках. Игра шла на лад и было не понятно, за счет чего гости могут навязать борьбу. Но уже во второй четверти закрались сомнения в уверенной победе "Днепра". Команда Плеханова сделала все, чтобы держать разницу в счете на уровне 8-10 максимально долго. В четвертой четверти запорожцы стали зонным защитой и нападение "Днепра" просто остановился. Набранные очки давались с большим трудом, а гости попали несколько сложных бросков.

По 1:14 до конца матча Щепкин в проходе сравнял счет. Днепряне выглядели растерянными и здесь произошло единственное попадание Глебова из игры: форвард забил с периметра после передачи Мишулы. В последние 49 секунд Овдеенко потерял мяч, а Ткачук не реализовал два штрафных 89:86.

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Статистика "Днепра": Вильховецкий 6 + 4 передачи, Мишула 17 + 4 передачи, Ревзин 20 + 5 подборов, Глебов 3 + 6 передач - 5 потерь, Тимофеенко 19 + 13 подборов + 5 передач - старт; Закурдаев 10 + 6 подборов + 4 передачи, Шевченко 12 Мироненко 2
"Запорожье": Кожемякин 12 + 5 подборов + 4 передачи, Теряник 2, Кондраков 5, Никитин 11 Ясиненко 14 - старт; Буц 3, Анисимов 5 + 9 подборов, Овдеенко 9, Ворнык 5, Щепкин 12 + 5 передач, Ткачук (8 + 6 передач).

Примечательно, что для "Днепра" это уже 8 подряд победа в чемпионате.

Стоит отметить, что "Днепр" свой следующий матч в Суперлиге Пари-Матч сыграет 21 декабря на выезде против "Политехника", а

"Запорожье-ZOG" 24 декабря на выезде сыграет против "Николаева".

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