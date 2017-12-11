Баскетболісти Дніпра продовжили переможну ходу в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Дніпрі однойменна команда прийняла баскетболістів "Запоріжжя-ZOG" в регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Дніпра".
"Дніпро" вже у першій чверті відвантажив "Запоріжжю" вісім 3-очкових на тринадцяти кидках. Гра йшла на лад і було не зрозуміло, за рахунок чого гості можуть нав'язати боротьбу. Але вже в другій чверті закралися сумніви в впевненій перемозі "Дніпра". Команда Плеханова зробила все, щоб тримати різницю в рахунку на рівні 8-10 максимально довго. У четвертій чверті запоріжці стали зонним захистом і напад "Дніпра" просто зупинився. Набрані очки давалися з великими труднощами, а гості потрапили кілька складних кидків.
За 1:14 до кінця матчу Щепкін в проході зрівняв рахунок. Дніпряни виглядали розгубленими і тут відбулося єдине потрапляння Глєбова з гри: форвард забив з периметра після передачі Мішули. В останні 49 секунд Овдеєнко втратив м'яч, а Ткачук не реалізував два штрафних 89:86.
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Статистика "Дніпра": Вільховецький 6 + 4 передачі, Мішула 17 + 4 передачі, Ревзін 20 + 5 підбирань, Глєбов 3 + 6 передач - 5 втрат, Тимофеєнко 19 + 13 підбирань + 5 передач - старт; Закурдаев 10 + 6 підбирань + 4 передачі, Шевченко 12, Мироненко 2
"Запоріжжя": Кожем'якін 12 + 5 підбирань + 4 передачі, Теряник 2, Кондраков 5, Нікітін 11, Ясиненко 14 - старт; Буц 3, Анісімов 5 + 9 підбирань, Овдеєнко 9, Ворник 5, Щепкін 12 + 5 передач, Ткачук (8 + 6 передач).
Примітно, що для "Дніпра" це вже 8 поспіль звитяга в чемпіонаті.
Варто зазначити, що "Дніпро" свій наступний матч у Суперлізі Парі-Матч зіграє 21 грудня на виїзді проти "Політехніка", а
"Запоріжжя-ZOG" 24 грудня на виїзді гратиме проти "Миколаєва".