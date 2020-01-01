Баскетболиста Джеймса признали лучшим спортсменом десятилетия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Стало известно имя лучшего спортсмена последнего десятилетия по версии The Associated Press, передает УНН.
Звание лучшего получил 35-летний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Баскетболист обошел в генерации лидера команды по американскому футболу "Нью-Инглэнд Пэтриотс" Тома Брейди (2), обладателя многочисленных рекордов в легкой атлетике Усэйна Болта (3), многократного олимпийского чемпиона пловца Майкла Фелпса (5) и обладателя шести "Золотых мячей "Лионеля Месси (4 место).
Примечательно, что с 2010 по 2019 годы Джеймс завоевал 3 чемпионских титула (два - с "Майами Хит", один - с "Кливленд Кавальерс"), а также трижды признавался MVP сезона и трижды - MVP финальной серии. Кроме того Леброн участвовал во всех матчах всех звезд и попадал в первую символическую сборную сезона во всех сезонах, за исключением последнего.
Добавим, в этом сезоне Леброн в составе "Лейкерс" лидирует в НБА по количеству передач - 10,8, а также набирает по 25,1 очка и 7,5 подборов в среднем за игру, а его коллектив идет одним из лидеров регулярного чемпионата.