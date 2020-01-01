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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 27417 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118045 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 123818 просмотра

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5 марта, 13:05 • 110263 просмотра

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Баскетболиста Джеймса признали лучшим спортсменом десятилетия

Баскетболиста Джеймса признали лучшим спортсменом десятилетия

Киев  •  УНН

 • 7896 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Стало известно имя лучшего спортсмена последнего десятилетия по версии The Associated Press, передает УНН.

Звание лучшего получил 35-летний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Баскетболист обошел в генерации лидера команды по американскому футболу "Нью-Инглэнд Пэтриотс" Тома Брейди (2), обладателя многочисленных рекордов в легкой атлетике Усэйна Болта (3), многократного олимпийского чемпиона пловца Майкла Фелпса (5) и обладателя шести "Золотых мячей "Лионеля Месси (4 место).

Примечательно, что с 2010 по 2019 годы Джеймс завоевал 3 чемпионских титула (два - с "Майами Хит", один - с "Кливленд Кавальерс"), а также трижды признавался MVP сезона и трижды - MVP финальной серии. Кроме того Леброн участвовал во всех матчах всех звезд и попадал в первую символическую сборную сезона во всех сезонах, за исключением последнего.

Добавим, в этом сезоне Леброн в составе "Лейкерс" лидирует в НБА по количеству передач - 10,8, а также набирает по 25,1 очка и 7,5 подборов в среднем за игру, а его коллектив идет одним из лидеров регулярного чемпионата.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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