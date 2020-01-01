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Баскетболіста Джеймса названо кращим спортсменом десятиріччя

Баскетболіста Джеймса названо кращим спортсменом десятиріччя

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Стало відоме ім'я найкращого спортсмена останнього десятиліття за версією The Associated Press, передає УНН.

Звання кращого отримав 35-річний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Баскетболіст обійшов у генерації лідера команди з американського футболу "Нью-Інгленд Петріотс" Тома Брейді (2), володаря численних рекордів у легкій атлетиці Усейна Болта (3), багаторазового олімпійського чемпіона плавця Майкла Фелпса (5) і володаря шести "Золотих м'ячів" Ліонеля Мессі (4 місце).

Примітно, що з 2010 по 2019 роки Джеймс завоював 3 чемпіонські титули (два - з "Майамі Хіт", один - з "Клівленд Кавальєрс"), а також тричі визнавався MVP сезону і тричі - MVP фінальної серії. Крім того Леброн брав участь у всіх Матчах всіх зірок і потрапляв в першу символічну збірну сезону в усіх сезонах, за винятком останнього.

Додамо, цього сезону Леброн у складі "Лейкерс" лідирує в НБА за кількістю передач – 10,8, а також набирає по 25,1 очка та 7,5 підбирань в середньому за гру, а його колектив йде одним із лідерів регулярного чемпіонату.

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