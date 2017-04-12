Баскетболист сборной Украины Ю.Джетер будет выступать за "Бешикташ"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Турецкий "Бешикташ" подписал контракт с натурализованным украинским разыгрывающим защитником Юджин Джетер, информирует УНН со ссылкой на Eurohoops.
33-летний Джетер начинал сезон 2016/17 в чемпионате Китая в составе "Тяньцзиня", однако чемпионат Китая заканчивается раньше, поэтому баскетболист до конца нынешнего сезона заключил контракт с "Бешикташем". Сейчас "Бешикташ" занимает 3-ю строчку чемпионата Турции - 20 побед при 5 поражениях.
В нынешнем сезоне чемпионата Китая показатели натурализованного Украинский составляли 27,7 очка, 4,9 подбора и 7,9 передачи в среднем за поединок.
Отметим, что ранее американец выступал за БК "Киев", "Уникаху", "Хапоэль Иерусалим", "Ховентуд" и "Лимож", а также клуб НБА "Сакраменто Кингз".
Заметим, что Ю.Джетер был одним из главных действующих лиц сборной Украины на Евробаскете-2013 и чемпионате мира 2014 года.
Добавим также, ранее главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин заявлял о желании Ю.Джетера выступить за "сине-желтых" на Евробаскете-2017.
Как сообщал УНН, украинский баскетболист Д.Лукашов провел результативную игру в Лиге ВТБ .