Баскетболист сборной Украины Ю.Джетер будет выступать за "Бешикташ"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41196 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102529 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157010 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116676 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116620 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112612 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104294 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107089 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103584 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153752 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Баскетболист сборной Украины Ю.Джетер будет выступать за "Бешикташ"

Баскетболист сборной Украины Ю.Джетер будет выступать за "Бешикташ"

Киев  •  УНН

 • 10861 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Турецкий "Бешикташ" подписал контракт с натурализованным украинским разыгрывающим защитником Юджин Джетер, информирует УНН со ссылкой на Eurohoops.

33-летний Джетер начинал сезон 2016/17 в чемпионате Китая в составе "Тяньцзиня", однако чемпионат Китая заканчивается раньше, поэтому баскетболист до конца нынешнего сезона заключил контракт с "Бешикташем". Сейчас "Бешикташ" занимает 3-ю строчку чемпионата Турции - 20 побед при 5 поражениях.

В нынешнем сезоне чемпионата Китая показатели натурализованного Украинский составляли 27,7 очка, 4,9 подбора и 7,9 передачи в среднем за поединок.

Отметим, что ранее американец выступал за БК "Киев", "Уникаху", "Хапоэль Иерусалим", "Ховентуд" и "Лимож", а также клуб НБА "Сакраменто Кингз".

Заметим, что Ю.Джетер был одним из главных действующих лиц сборной Украины на Евробаскете-2013 и чемпионате мира 2014 года.

Добавим также, ранее главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин заявлял о желании Ю.Джетера выступить за "сине-желтых" на Евробаскете-2017.

Как сообщал УНН, украинский баскетболист Д.Лукашов провел результативную игру в Лиге ВТБ .

Украинские Национальные Новости

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