Баскетболіст збірної України Ю.Джетер виступатиме за "Бешикташ"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Турецький "Бешикташ" підписав контракт з натуралізованим українським розігруючим захисником Юджином Джетером, інформує УНН з посиланням на Eurohoops.
33-річний Джетер починав сезон 2016/17 в чемпіонаті Китаю в складі "Тяньцзіня", однак чемпіонат Китаю закінчується раніше, тому баскетболіст до кінця нинішнього сезону заключив контракт із "Бешикташем". Нині "Бешикташ" займає 3-тю сходинку чемпіонату Туреччини – 20 перемог при 5 поразках.
У нинішньому сезоні чемпіонату Китаю показники натуралізованого українця становили 27,7 очка, 4,9 підбирання і 7,9 передачі в середньому за поєдинок.
Відзначимо, що раніше американець виступав за БК "Київ", "Унікаху", "Хапоель Єрусалим", "Ховентуд" і "Лімож", а також клуб НБА "Сакраменто Кінгс".
Зауважимо, що Ю.Джетер був одним із головних діючих осіб збірної України на Євробаскеті-2013 та чемпіонаті світу 2014 року.
Додамо також, раніше головний тренер збірної України Євген Мурзін заявляв про бажання Ю.Джетера виступити за "синьо-жовтих" на Євробаскеті-2017.
Як повідомляв УНН, український баскетболіст Д.Лукашов провів результативну гру в Лізі ВТБ.