Баскетболист сборной Украины стал победителем юношеской Евролиги

В финальной встрече итальянский “Next Step Academy” одолел российский клуб “Глория” 76:72. Тиртишник в решающем поединке сыграл полчаса, за это время он забросил 10 очков, сделал 2 результативные передачи и 2 подбора, и таким образом помог команде одержать волевую победу ведь по ходу игры “Next Step Academy” уступала 13 очками, но в последней четверти вырвала победу.

Как сообщал УНН, клуб взрослой Евролиги заинтересовался украинским форвардом.