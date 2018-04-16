Баскетболіст збірної України став переможцем юнацької Євроліги

У фінальній зустрічі італійський “Next Step Academy” здолав російський клуб “Глорія” 76:72. Тиртишник у вирішальному поєдинку зіграв півгодини, за цей час він закинув 10 очок, зробив 2 результативні передачі і 2 підбирання, і таким чином допоміг команді здобути вольову перемогу адже по ходу гри “Next Step Academy” поступалася 13 очками, але в останній чверті вирвала перемогу.

Як повідомляв УНН, клуб дорослої Євроліги зацікавився українським форвардом.