Баскетболист сборной Украины С.Михайлюк провел результативную игру в составе "Канзаса"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Защитник молодежной сборной Украины Святослав Михайлюк помог команде Университета "Канзаса" победить в предсезонном поединке NCAA команду "Эмпориа Стэйт" - 104: 62, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Украинец набрал за 21 минуту 16 очков, сделал 4 подбора, 2 блок-шота, отдал 3 передачи.
"Михайлюк очень хорошо показал себя в последних двух предсезонных матчах. Он один из лучших у нас", - отметил тренер Канзаса Билл Селф.
Сам С.Михайлюк перечислил факторы успешной игры, выделив при этом свою агрессивность.
"Я пытался быть более агрессивным, активно играть на подборах, больше действовать в защите. То есть пытался делать все, что нужно команде. Я уже два года здесь отыграл, то ж хорошо понимаю, чего требует от нас тренер", - сказал украинец.
Примечательно, что это 47-я подряд домашняя победа "Канзаса" в предсезонных матчах.
Напомним, что в предыдущей игре С.Михайлюк также стал автором 16 набранных очков в противостоянии с университетом "Уошберн".
Как сообщал УНН, баскетболист К.Фесенко помог "Авелино" получить пятую победу в чемпионате Италии .