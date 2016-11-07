Баскетболіст збірної України С.Михайлюк провів результативну гру у складі "Канзаса"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Захисник молодіжної збірної України Святослав Михайлюк допоміг команді Університету "Канзасу" перемогти в передсезонному поєдинку NCAA команду "Емпоріа Стейт" – 104:62, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Українець набрав за 21 хвилину 16 очок, зробив 4 підбирання, 2 блок-шоти, віддав 3 передачі.
"Михайлюк дуже добре показав себе в останніх двох передсезонних поєдинках. Він один з найкращих у нас", - зазначив тренер Канзаса Білл Селф.
Сам С.Михайлюк перерахував чинники успішної гри, виділивши при цьому свою агресивність.
"Я намагався бути більш агресивним, активніше грати на підбираннях, більше діяти в захисті. Тобто намагався робити все, що потрібно команді. Я вже два роки тут відіграв, то ж добре розумію, чого вимагає від нас тренер", - сказав українець.
Примітно, що це 47-ма поспіль домашня перемога "Канзасу" в передсезонних матчах.
Нагадаємо, що у попередній грі С.Михайлюк також став автором 16 набраних очок у протистоянні із університетом "Уошберн".
Як повідомляв УНН, баскетболіст К.Фесенко допоміг "Авеліно" здобути п’яту перемогу в чемпіонаті Італії.