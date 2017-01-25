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Баскетболист А.Лень оформил седьмой дабл-дабл в сезоне НБА

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Баскетболисты "Финикс Санс" на своем паркете потерпели 30 поражение в сезоне НБА, уступив "Миннесоте Тимбервулвс", передает УНН.

Уроженец города Антрацит Алексей Лень первым появился после замены на паркете в составе "Финикса". Первую четверть украинец провел эффектно, забив два слэм-данки. Третья попытка броска сверху в начале второй 12-минутки не увенчалась успехом из-за фола Коула Олдрича.

Во второй части баталии А.Лень продолжил результативные действия и завершил матч с дабл-дабл - 11 очков (4/5 двухочковые, 3/3 штрафные) + 10 подборов за 23:53 минуты.

При счете 111:110 в пользу хозяев "Миннесота" имела возможность вырвать победу, чем и вполне воспользовалась. Бросок со средней дистанции с сиреной о завершении встречи реализовал Эндрю Уиггинс - 111:112.

Стоит отметить, что для А.Леня данный дабл-дабл стал 7-м в сезоне.

Напомним, что последний раз украинский центровой делал дабл-дабл еще в начале декабря месяца в противостоянии с "Лейкерс".

Украинские Национальные Новости

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