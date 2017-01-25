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Баскетболіст О.Лень оформив сьомий дабл-дабл у сезоні НБА

Баскетболіст О.Лень оформив сьомий дабл-дабл у сезоні НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Баскетболісти "Фінікс Санс" на власному паркеті зазнали 30 поразки в сезоні НБА, поступившись "Міннесоті Тімбервулвс", передає УНН.

Уродженець міста Антрацит Олексій Лень першим з'явився із заміни на паркеті у складі "Фінікса". Першу чверть українець провів ефектно, забивши два слем-данки. Третя спроба кидка згори на початку другої 12-хвилинки не увінчалася успіхом через фол Коула Олдріча.

У другій частині баталії О.Лень продовжив результативні дії та завершив матч із дабл-даблом – 11 очок (4/5 двоочкові, 3/3 штрафні) + 10 підбирань за 23:53 хвилини.

При рахунку 111:110 на користь господарів "Міннесота" мала можливість вирвати перемогу, чим і сповна й скористалася. Кидок з середньої дистанції із сиреною про завершення зустрічі реалізував Ендрю Віггінс – 111:112.

Варто зазначити, що для О.Леня даний дабл-дабл став 7-м в сезоні.

Нагадаємо, що востаннє український центровий робив дабл-дабл ще на початку грудня місяця у протистоянні із "Лейкерс".

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