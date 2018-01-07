Баскетболист Михайлюк отличился 20 очками в поединке NCAA

“Канзас” лучше начал матч и захватил лидерство, которое, однако потерял похода матча, когда за 5 минут до конца игры словак Владислав Бродзиански попал дальнюю попытку и вывел свою команду вперед. После этого некоторое время на паркете была равная игра, до того момента пока именно украинец не попал трехочковый и не вступал победный мини-рывок для собственной команды.

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Всего в матче уроженец Черкасс провел на паркете 38 минут, за которые набрал 20 очков (5/7 трехочковые, 2/5 двухочковые), отдал 6 передач и собрал 4 подбора.

Отметим, что следующий матч “Джейхоукс” проведут дома 10 января против “Айовы Стэйт”.

Как сообщалось ранее, другой представитель Украины Богдан Близнюк забил 29 очков в турнире NCAA.