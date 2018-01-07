Баскетболіст Михайлюк відзначився 20 очками у поєдинку NCAA
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Українець Святослав Михайлюк, який вже четвертий рік захищає кольори університету “Канзасу” в NCAA (Студентська ліга США з баскетболу), допоміг своїй команді здобути виїзну перемогу над “Техаським християнським університетом”, інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.
“Канзас” краще розпочав матч та захопив лідерство, яке, проте розгубив походу матчу, коли за 5 хвилин до завершення гри словак Владислав Бродзіанскі влучив дальню спробу та вивів свою команду вперед. Після цього деякий час на паркеті була рівна гра, до того моменту поки саме українець не влучив триочковий та не розпочав переможний міні-ривок для власної команди.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Десять очок Леня не врятували “Фінікс” від поразки у грі з “Сан-Антоніо”
Загалом у матчі уродженець Черкас провів на паркеті 38 хвилин, за які набрав 20 очок (5/7 триочкові, 2/5 двоочкові), віддав 6 передач та зібрав 4 підбирання.
Зазначимо, що наступний матч “Джейхоукс” проведуть вдома 10 січня проти “Айови Стейт”.
Як повідомлялося раніше, інший представник України Богдан Близнюк забив 29 очок у турнірі NCAA.