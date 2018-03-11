Баскетболист Михайлюк стал победителем конференции NCAA
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Студенческие команды украинца Святослава Михайлюка и Богдана Близнюка сыграли в финалах конференций NCAА, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
“Канзас Джейхокс” Михайлюка победил в решающем матче конференции “Биг 12” Западную Вирджинию — 81:70. Старшекурсник из Черкасс за 32 минуты набрал 16 очков, 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват.
А “Восточный Вашингтон” Близнюка уступил в финале конференции “Биг Скай” “Монтане” — 65:82. Украинец за 40 минут набрал 15 очков, 7 подборов, 4 передачи.
Стоит отметить, что коллектив Михайлюка попал в так называемой “March Madness”, плей-офф NCAA, в которую вошли лучшие 68 студенческих команд США.