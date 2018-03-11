Баскетболіст Михайлюк став переможцем конференції NCAA

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Студентські команди українців Святослава Михайлюка та Богдана Близнюка зіграли в фіналах конференцій NCAА, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

“Канзас Джейхокс” Михайлюка переміг у вирішальному матчі конференції “Біг 12” Західну Вірджінію — 81:70. Старшокурсник з Черкас за 32 хвилини набрав 16 очок, 2 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення.

Натомість “Східний Вашингтон” Близнюка поступився в фіналі конференції “Біг Скай” “Монтані” — 65:82. Українець за 40 хвилин набрав 15 очок, 7 підбирань, 4 передачі.

Варто відзначити, що колектив Михайлюка потрапив до так званої “March Madness”, плей-оф NCAA, до якої увійшли найкращі 68 студентських команд США.

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