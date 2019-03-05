Баскетболист Лень стал самым результативным игроком матча НБА

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Во встрече регулярного чемпионата НБА результативную игру в составе “Атланты” против “Чикаго” продемонстрировал центровой сборной Украины Алексей Лень, передает корреспондент УНН.

После ряда матчей Лень впервые получил место в стартовом составе и сразу продемонстрировал тренеру отдачу в виде заработанных 9-ти очков. Начало второй четверти и украинский центровой сразу реализовал дальний бросок и слэм-данк. К большому перерыву “бигмен” еще один раз поразил кольцо трехочковым.

В третьей 12-минутке 5-й номер драфта-2013 продолжил демонстрировать снайперские способности из-за трехочковой линии, а также добавил мяч в кольцо после ложного броска партнера. Однако получив четвертый фол, игрок надолго отправился на скамейку запасных.

Выход в середине заключительной четверти ознаменовался еще одним дальним попаданием Леня через руки Робина Лопеза. Также центровой был точен со штрафной линии в конце встречи, что позволило “Атланте” выиграть 122:117.

За 26:37 минут на площадке наш легионер стал лучшим бомбардиром поединка, набрав 28 очков (4/10 двухочковых, 5/8 трехочковых, 5/8 штрафных), сделал 9 подборов (4 на чужом щите), 2 блок-шота и 2 передаче, не допустив ни одной потери и получив 5 фолов.

Примечательно, что 28 очков стал самым выступлением Леня в форме “Хокс” и вторым показателем в карьере после игры с “Орландо” в сезоне 2015-16 годов. Тогда он набрал 31 очко.

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