Баскетболіст Лень став найрезультативнішим гравцем матчу НБА

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У зустрічі регулярного чемпіонату НБА результативну гру у складі “Атланти” проти “Чикаго” продемонстрував центровий збірної України Олексій Лень, передає кореспондент УНН.

Після ряду матчів Лень вперше отримав місце в стартовому складі і відразу продемонстрував тренеру віддачу у вигляді зароблених 9-ти очок. Початок другої чверті і український центровий одразу реалізував дальній кидок та слем-данк. До великої перерви “бігмен” ще одного разу вразив кільце триочковим.

У третій 12-хвилинці 5-й номер драфту-2013 продовжив демонструвати снайперські здібності з-за триочкової лінії, а також додав м’яч у кільце після хибного кидка партнера. Проте отримавши четвертий фол, гравець надовго відправився на лаву для запасних.

Вихід в середині заключної чверті ознаменувався ще одним дальнім потраплянням Леня через руки Робіна Лопеза. Також центровий був влучним зі штрафної лінії наприкінці зустрічі, що дозволило “Атланті” виграти 122:117.

За 26:37 хвилин на майданчику наш легіонер став найкращим бомбардиром поєдинку, набравши 28 очок (4/10 двоочкових, 5/8 триочкових, 5/8 штрафних), зробив 9 підбирань (4 на чужому щиті), 2 блок-шота та 2 передачі, не припустившись жодної втрати та отримавши 5 фолів.

Примітно, що 28 очок став найрезультативнішим виступом Леня у формі “Хокс” та другим показником в кар’єрі після гри із “Орландо” в сезоні 2015-16 років. Тоді він набрав 31 очко.

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