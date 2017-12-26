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Баскетболист Корниенко принес "Ювентусу" победу в игре чемпионата Литвы

Киев • УНН

 • 11670 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В чемпионате Литвы состоялась очередная встреча украинцев — в рамках 13 тура “Нявежис” украинского центрового Владислава Коренюка на домашнем паркете принимал “Ювентус” тяжелого форварда сборной Украины Максима Корниенко, информирует УНН со ссылкой на сайт чемпионата страны.

Баскетболист Корниенко принес "Ювентусу" победу в игре чемпионата Литвы

Коренюк, выйдя в старте, получил 22 минуты игрового времени, за которые успел отметиться 6 очками (2/8 двухочковых, 2/5 штрафных), 6 подборами (2 в нападении) и 4 передачами при 2 фолах. Корниенко вошел в игру со скамейки, сыграл 19 минут, добавил в актив 12 очков (4/7 двухочковых, 1/2 трехочковых, 1/1 штрафных) и 6 подборов при 2 фолах.

Примечательно, что при счете 73:72 и за 20 секунд до окончания основного времени Корниенко попал с угла площадке дальнюю попытку, став героем матча (78:74).

Заметим, что “Ювентус” поднялся на 6 место с 6 победами в 16 матчах, а “Нявежис” замыкает турнирную таблицу, имея лишь 4 положительных после 17 поединков.

Как сообщал УНН, баскетболист Фесенко провел самую результативную игру карьеры в Лиге чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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