Баскетболист Корниенко принес "Ювентусу" победу в игре чемпионата Литвы

Коренюк, выйдя в старте, получил 22 минуты игрового времени, за которые успел отметиться 6 очками (2/8 двухочковых, 2/5 штрафных), 6 подборами (2 в нападении) и 4 передачами при 2 фолах. Корниенко вошел в игру со скамейки, сыграл 19 минут, добавил в актив 12 очков (4/7 двухочковых, 1/2 трехочковых, 1/1 штрафных) и 6 подборов при 2 фолах.

Примечательно, что при счете 73:72 и за 20 секунд до окончания основного времени Корниенко попал с угла площадке дальнюю попытку, став героем матча (78:74).

Заметим, что “Ювентус” поднялся на 6 место с 6 победами в 16 матчах, а “Нявежис” замыкает турнирную таблицу, имея лишь 4 положительных после 17 поединков.

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