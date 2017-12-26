Баскетболіст Корнієнко приніс "Ювентусу" перемогу в грі чемпіонату Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У чемпіонаті Литви відбулася чергова зустріч українців — у рамках 13 туру “Невежис” українського центрового Владислава Коренюка на домашньому паркеті приймав “Ювентус” важкого форварда збірної України Максима Корнієнка, інформує УНН з посиланням на сайт чемпіонату країни.
Коренюк, вийшовши в старті, отримав 22 хвилини ігрового часу, за які встиг відзначитись 6 очками (2/8 двоочкових, 2/5 штрафних), 6 підбираннями (2 у нападі) та 4 передачами при 2 фолах. Корнієнко увійшов у гру з лави, відіграв 19 хвилин, додав до активу 12 очок (4/7 двоочкових, 1/2 триочкових, 1/1 штрафних) та 6 підбирань при 2 фолах.
Зауважимо, що “Ювентус” піднявся на 6 місце з 6 перемогами у 16 матчах, натомість “Невежис” замикає турнірну таблицю, маючи лише 4 позитивних після 17 поєдинків.
Як повідомляв УНН, баскетболіст Фесенко провів найрезультативнішу гру кар’єри в Лізі чемпіонів.