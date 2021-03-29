Баскетболист "Днепра" стал лучшим бомбардиром в истории Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Форвард БК "Днепр" Станислав Тимофеенко установил уникальное достижение, став самым результативным игроком в истории мужской Суперлиги по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
Получив 13 очков в игре против “Харьковских Соколов” Тимофеенко добрался до отметки в 4158 очков за 12 сезонов в чемпионате.
Украинский форварду удалось обойти результат Михаила Анисимова, который имел 4149 очков в Суперлиге. Этот результат дался форварду за 375 матчей проведенных в лиге, средняя статистика 11,7 очков в среднем за игру.
В топ-10 только один легионер, экс-игрок “Одессы” и “Николаева”, — Джастин Лав (замкнул десятку). Третью строчку в гонке удерживает Александр Кольченко (3950), который сейчас защищает цвета “Тернополя”, за ним следуют Дмитрий Глебов (3552 очка, “Днепр”), Алексей Онуфриев (3472), Руслан Отверченко, Максим Звонов, Стивен Буртт и Александр Мишула.
Справка
Официальная статистика чемпионатов Украины ведется ФБУ с 2009-го года.