Баскетболіст "Дніпра" став найкращим бомбардиром в історії Суперліги

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Форвард БК “Дніпро” Станіслав Тимофеєнко встановив унікальне досягнення, ставши найрезультативнішим гравцем в історії чоловічої Суперліги з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Деталі

Здобувши 13 очок у грі проти “Харківських Соколів” Тимофеєнко дістався позначки у 4158 очок за 12 сезонів у чемпіонаті.

Українському форварду вдалося обійти результат Михайла Анісімова, який мав 4149 очок у Суперлізі. Цей результат дався форварду за 375 матчів проведених у лізі, його середня статистика 11,7 очок у середньому за гру.

У топ-10 лише один легіонер, екс-гравець “Одеси” та “Миколаєва”, — Джастін Лав (замкнув десятку). Третій рядок у гонці втримує Олександр Кольченко (3950), який наразі захищає кольори “Тернополя”, за ним йдуть Дмитро Глєбов (3552 очки, “Дніпро”), Олексій Онуфрієв (3472), Руслан Отверченко, Максим Звонов, Стівен Буртт та Олександр Мішула.

Довідка

Офіційна статистика чемпіонатів України ведеться ФБУ з 2009-го року.

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