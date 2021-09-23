Баскетбол: центровой сборной Хорватии стал игроком действующего чемпиона Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Центровой сборной Хорватии Миро Билан подписал контракт с чемпионом Украины "Прометеем", сообщил президент Владимир Дубинский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
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"Тренер Нено долго искал подходящую кандидатуру на позицию центрового и я уверен Миро Билан, с его опытом и умением поможет" Прометей "двигаться вперед к победам", - прокомментировал трансфер Дубинский у себя в Facebоok.
Детали
Билан, рост которого составляет 213 см, начал свою профессиональную карьеру в греческом "Олимпиаде", затем играл в хорватских "Задаре" и "Цедевите" (провел 6 сезонов), откуда перешел во французский "Страсбург", а еще через сезон в "АСВЕЛ". Последние два сезона Билан провел в итальянском "Динамо Сассари", где считался одним из лучших бигмены Серии А.
В прошлом сезоне Ховарт сыграл 33 матча в чемпионате Италии, в среднем за 27,5 минут набирая 16,3 очков, делая 7,7 подборов и 1,8 передач.
Билан был в составе сборной Хорватии на Олимпиаде в Токио, где за три матча набирал в среднем 4,3 очка и делал 4,3 ю.
Стоит отметить, что одним из соперников "Прометея" на групповом этапе Лиги чемпионов будет уже бывший клуб Билана - "Динамо Сассари".
Контекст
"Прометей" впервые в истории украинских клубов сумел пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию