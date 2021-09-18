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Баскетбол: "Прометей" обіграв російський клуб та пробився в груповий етап Ліги чемпіонів ФІБА

Київ • УНН

 • 20444 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Чемпіон України з баскетболу "Прометей" провів вирішальний матч кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому зустрівся із клубом Ліги ВТБ російською "Пармою", повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

У першій чверті самотужки на рівних із росіянами зіграв атакуючий захисник "Прометею" Харрісон, який набрав 12 очок проти 13 командних у суперників за першу 10-хвилинку – 20:13 на користь українського колективу.

Далі "Прометей" продовжив розвивати перевагу завдяки численним перехопленням та вдалим діям захисника Кріса Доу та його помічників. Баззер у другій чверті від Іллі Сидорова відправив команди на велику перерву за результату 41:28 на користь чинного чемпіона України.

У третій чверті малюнок гри кардинально змінився: гравці "Прометею" виглядали розгубленими в тому числі завдяки агресивному захисту опонентів, а "Парма" домінувала, що дозволило їм вийти вперед – 52:49 за підсумками трьох четвертей.

Напрочуд напруженою виявилася кінцівка зустрічі, у якій два очки переваги здобув український клуб – 67:65. Варто відзначити холоднокровні дії Ді Джей Стефенса у вирішальні моменти гри, який із Харрісоном стали найрезультативнішими у поєдинку – в їх активі по 20 очок.

Зауважимо

"Прометей" потрапив до групи А основної сітки турніру разом із німецьким "Людвігсбургом", італійським "Сассарі" та іспанським "Тенеріфе".

Лише вдруге в історії українська команда виступить в основній сітці Ліги чемпіонів. Раніше це вдавалося "Хіміку".

Нагадаємо

Раніше український клуб в кваліфікації розгромив болгарський "Левські" та чеську "Опаву".

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