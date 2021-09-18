Баскетбол: "Прометей" обыграл российский клуб и пробился в групповой этап Лиги чемпионов ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Чемпион Украины по баскетболу "Прометей" провел решающий матч квалификации Лиги чемпионов, в котором встретился с клубом Лиги ВТБ российской "Пармой", сообщает корреспондент УНН.
Детали
В первой четверти самостоятельно на равных с россиянами сыграл атакующий защитник "Прометей" Харрисон, набравший 12 очков против 13 командных у соперников за первую 10-минутку - 20:13 в пользу украинского коллектива.
Далее "Прометей" продолжил развивать преимущество благодаря многочисленным перехватам и удачным действиям защитника Криса Доу и его помощников. Баззер во второй четверти от Ильи Сидорова отправил команды на большой перерыв при результате 41:28 в пользу действующего чемпиона Украины.
В третьей четверти рисунок игры кардинально изменился: игроки "Прометея" выглядели растерянными в том числе благодаря агрессивной защите оппонентов, а "Парма" доминировала, что позволило им выйти вперед - 52:49 по итогам трех четвертей.
Удивительно напряженной оказалась концовка встречи, в которой два очка преимущества получил украинский клуб - 67:65. Стоит отметить хладнокровные действия Ди Джей Стивенса в решающие моменты игры, который с Харрисоном стали самыми результативными в поединке - в их активе по 20 очков.
Отметим
"Прометей" попал в группу А основной сетки турнира вместе с немецким "Людвигсбургом", итальянским "Сассари" и испанским "Тенерифе".
Лишь во второй раз в истории украинская команда выступит в основной сетке Лиги чемпионов. Ранее это удавалось "Химику".
Напомним
Ранее украинский клуб в квалификации разгромил болгарский "Левски" и чешскую "Опаву".