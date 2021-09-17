Український БК "Прометей" пробився до фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Чемпіон України з баскетболу "Прометей" вийшов у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів, впевнено перегравши в півфіналі чеську "Опаву", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
У першій чверті український клуб відправив опонентів у “нокдаун”, вигравши відрізок 33:13. Далі підопічні Ронена Гінзбурга втримували супротивників на комфортній дистанції — 100:78.
“Прометей” реалізував 14 триочкових з 28 спроб проти 11/36 у суперника.
У підсумку найрезультативнішими в складі “Прометея” стали Д’Анджело Харрісон (33 очка, 8 підбирань) і Шон Еванс (20 очок).
Доповнення
Суперник “Прометея” по фіналу кваліфікації визначиться в матчі “Ле Ман” — “Парма”. Наразі російський клуб виграє у першій половині у французів — 38:32. А вирішальний поєдинок за вихід у групу Ліги чемпіонів відбудеться 18 вересня.