Украинский БК "Прометей" пробился в финал квалификации Лиги чемпионов ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Чемпион Украины по баскетболу "Прометей" вышел в финал квалификации Лиги чемпионов, уверенно переиграв в полуфинале чешскую "Опаву", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
В первой четверти украинский клуб отправил оппонентов в “нокдаун”, выиграв отрезок 33:13. Далее подопечные Ронен Гинзбург удерживали противников на комфортной дистанции — 100:78.
“Прометей” реализовал 14 трехочковых из 28 попыток против 11/36 у соперника.
В итоге самыми результативными в составе “Прометея” стали Д’Анджело Харрисон (33 очка, 8 подборов) и Шон Эванс (20 очков).
Дополнение
Соперник “Прометея” по финалу квалификации определится в матче “Ле Ман” — “Парма”. Сейчас российский клуб выиграет в первой половине у французов — 38:32. А решающий поединок за выход в группу Лиги чемпионов состоится 18 сентября.