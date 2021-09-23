Баскетбол: центровий збірної Хорватії став гравцем чинного чемпіона України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Центровий збірної Хорватії Миро Білан підписав контракт з чемпіоном України "Прометеєм", повідомив президент Володимир Дубинський. Про це інформує УНН з посиланням на ФБУ.
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"Тренер Нено довго шукав відповідну кандидатуру на позицію центрового і я впевнений Миро Білан, з його досвідом і умінням допоможе "Прометею" рухатися вперед до перемог", - прокоментував трансфер Дубинський у себе в Facebоok.
Деталі
Білан, зріст якого становить 213 см, почав свою професійну кар'єру в грецькій "Олімпіаді", потім грав в хорватських "Задарі" і "Цедевіті" (провів 6 сезонів), звідки перейшов до французького "Страсбурга", а ще через сезон в "АСВЕЛ". Останні два сезони Білан провів в італійському "Динамо Сассарі", де вважався одним з найкращих бігменів Серії А.
У минулому сезоні ховарт зіграв 33 матчі в чемпіонаті Італії, в середньому за 27,5 хвилин набираючи 16,3 очок, роблячи 7,7 підбирань і 1,8 передач.
Білан був у складі збірної Хорватії на Олімпіаді в Токіо, де за три матчі набирав в середньому 4,3 очка і робив 4,3 пд.
Варто зазначити, що одним із суперників "Прометея" на груповому етапі Ліги чемпіонів буде вже колишній клуб Білана – "Динамо Сассарі".
Контекст
"Прометей" вперше в історії українських клубів зумів пробитися до Ліги чемпіонів через кваліфікацію