Баскетбол: "Ривне" победил "Киев-Баскет" и вышел в финал Суперлиги

В рамках полуфинала раунда плей-офф БК "Ривне" победил "Киев-Баскет" и вышел в финал баскетбольной Суперлиги Favbet. "Ривне" встретится в финале с победителем пары "Днепр" - "Черкасские Мавпы", а "Киев-Баскет" сыграет в бронзовой серии. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.

Детали

"БК "Ривне-ОШВСМ" стал первым финалистом сезона Суперлиги Favbet, одержав в Киеве выездную победу над "Киев-Баскетом" 81:78 и "закрыв" полуфинальную серию 2:0", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первой четверти "Ривне" первому удалось создать запас в 7 очков, но "Киев-Баскет" сумел перехватить инициативу, с равным счетом 21:21 завершить первую четверть и выиграть +2 вторую десятиминутку.

"В этот момент позиции хозяев выглядели лучше - "Киев-Баскет" набрал 20 очков из краски, доставляя именно там больше всего проблем сопернику, плюс большинство лидеров "Ривне" перебрали фолов, что создавало гостям дополнительные проблемы. Светлым пятном "Ривне" был Алексей Соловьев, который набрал за первую половину 18 очков, в том числе реализовав 4 из 5 дальних бросков. Именно его трехочковые позволили "Ривне" держаться в игре и не отпускать хозяев больше, чем на 5 очков", - добавляют в федерации.

Отмечается, что 7 минут третьей четверти на площадке была равная игра, но в концовке десятиминутки "Ривне" сделал рывок 11:3 и на последний перерыв ушел, имея +7. Киевляне бились до последнего, хозяевам под конец удалось сократить отставание до 2 очков после точного дальнего Кошеватского, а Буренко имел шанс в последней атаке перевести игру в овертайм, но ему не дали выполнить подготовленный бросок.

"Ривне" в дебютном сезоне Суперлиги выходит в финал, где встретится с победителем пары "Днепр" - "Черкасские Мавпы", а "Киев-Баскет" сыграет в бронзовой серии", - отметили в федерации.

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