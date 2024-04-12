Баскетбол: "Ривне" победил "Киев-Баскет" и вышел в финал Суперлиги

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
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Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160079 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

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В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139275 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134133 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117630 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100266 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  116030 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

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11 апреля 2024, 05:00  •  181113 просмотра
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9 апреля 2024, 13:31  •  230896 просмотра

Баскетбол: "Ривне" победил "Киев-Баскет" и вышел в финал Суперлиги

В полуфинале плей-офф Favbet Суперлиги "Ривне" обыграло "Киев-Баскет" со счетом 81:78 и вышло в финал, где встретится с победителем матча "Днепр" - "Черкасские Мавпы".

спорт •   •  13758 просмотра
Баскетбол: "Ривне" победил "Киев-Баскет" и вышел в финал Суперлиги

Десятки стран выразили готовность участвовать в проектах, которые будут способствовать возвращению украинских детей

Десятки стран выразили готовность активно участвовать в представленных Украиной проектах, которые будут способствовать возвращению и реинтеграции украинских детей, похищенных и насильно перемещенных россией.

Война •   •  16717 просмотра
Десятки стран выразили готовность участвовать в проектах, которые будут способствовать возвращению украинских детей

В Белом доме отреагировали на массированную атака рф на энергетику Украины: призвали Конгресс одобрить помощь для предоставления большего количества ПВО

россия осуществила очередную крупную серию воздушных атак на энергетическую систему Украины, что заставило Белый дом срочно обратиться к Конгрессу с призывом утвердить дополнительное финансирование для предоставления Украине систем противовоздушной обороны для защиты ее населения и критической инфраструктуры.

Война •   •  18405 просмотра
В Белом доме отреагировали на массированную атака рф на энергетику Украины: призвали Конгресс одобрить помощь для предоставления большего количества ПВО

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пытается легализовать изобретенный им инструмент блокировки налоговых накладных для остановки хозяйственных операций путем создания "клуба белого бизнеса" под видом борьбы с "теневой экономикой".

Экономика •   •  63286 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Июнь должен стать важным для Украины относительно переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Президент Зеленский считает, что июнь должен стать важным для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

политика •   •  14793 просмотра
Июнь должен стать важным для Украины относительно переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

В минобороны рф заявили о сбитии ночью 5 дронов

Пять украинских беспилотников были сбиты над территорией россии в ростовской и белгородской областях в ночь на 12 апреля, сообщает министерство обороны россии.

Новости Мира •   •  12829 просмотра
В минобороны рф заявили о сбитии ночью 5 дронов

Обстрелов Харькова за сутки не фиксировали, в области из-за атак рф горел лес, есть пострадавшие - ОВА

Около 20 населенных пунктов Харьковской области были обстреляны, что привело к ранениям и материальному ущербу, но обстрелов самого Харькова не зафиксировано.

Война •   •  14347 просмотра
Обстрелов Харькова за сутки не фиксировали, в области из-за атак рф горел лес, есть пострадавшие - ОВА

В Кривом Роге в результате падения обломков сбитого дрона точечные отключения света - Вилкул

В Кривом Роге из-за обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар на объекте энергетики, что повлекло частичное обесточивание города до 3 часов ночи. Сейчас есть только точечные отключения некоторых объектов.

Общество •   •  15161 просмотра
В Кривом Роге в результате падения обломков сбитого дрона точечные отключения света - Вилкул

Враг ночью и утром обстрелял четыре громады Сумщины: прозвучало почти 40 взрывов

Враг обстрелял четыре громады в Сумской области, в результате чего зафиксировано 39 взрывов. Бил из артиллерии, минометов, также сбросил мину.

Война •   •  14022 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял четыре громады Сумщины: прозвучало почти 40 взрывов

В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА

Украинские силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник Shahed в Николаевской области в ночь на 12 апреля.

Война •   •  13112 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА