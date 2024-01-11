Баскетбольные фанаты возвращаются на трибуны - ФБУ

Министерство молодежи и спорта допустило баскетбольных болельщиков на трибуны соревнований при условии соблюдения мер безопасности. В частности, наличия бомбоубежища в радиусе 500 метров от места соревнования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Наконец-то! Баскетбольные болельщики возвращаются на трибуны - говорится в сообщении ФБУ.

Детали

Как отмечается, министерство молодежи и спорта внесло соответствующие изменения в Приказ № 1587 от 28.05.2022 "О некоторых вопросах проведения всеукраинских спортивных мероприятий в условиях военного положения" в пункте о безопасности, в соответствии с протокольным решением заседания Кабинета Министров Украины от 1 декабря 2023 года № 133.

Теперь, как указали в ФБУ, зрители смогут быть допущены на трибуны спортивных соревнований при условии соблюдения соответствующего протокола по безопасности.

При этом каждый зал должен проходить процедуру допуска к проведению матчей со зрителями. Главным критерием является наличие бомбоубежища в радиусе 500 метров от места проведения соревнований.

Количество болельщиков также будет регулироваться индивидуально под каждый зал.

Первым баблом с болельщиками, после большого перерыва станет тур в Луцке 12-14 января.

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