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Баскетбольні фанати повертаються на трибуни - ФБУ

Баскетбольні фанати повертаються на трибуни - ФБУ

Київ • УНН

 • 24800 перегляди

Баскетбольні вболівальники в Україні повертаються на трибуни із заходами безпеки, в тому числі з бомбосховищами поблизу.

Міністерство молоді та спорту допустило баскетбольних вболівальників на трибуни змагань за умови дотримання безпекових заходів. Зокрема, наявності бомбосховища у радіусі 500 метрів від місця змагання. Про це УНН повідомляє із посиланням на Федерацію баскетболу України.

Нарешті! Баскетбольні вболівальники повертаються на трибуни

- йдеться у повідомленні ФБУ.

Деталі

Як зазначається, міністерство молоді та спорту внесло відповідні зміни до Наказу № 1587 від 28.05.2022 "Про деякі питання проведення всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану" в пункті про безпеку, відповідно до протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2023 року № 133.

Тепер, як вказали в ФБУ, глядачі зможуть бути допущені на трибуни спортивних змагань за умови дотримання відповідного безпекового протоколу.

При цьому кожен зал має проходити процедуру допуску до проведення матчів з глядачами. Головним критерієм є наявність бомбосховища у радіусі 500 метрів від місця проведення змагань.

Кількість уболівальників також регулюватиметься індивідуально під кожен зал.

 Першим баблом з уболівальниками, після великої перерви стане тур у Луцьку 12-14 січня. 

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Тетяна Краєвська

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