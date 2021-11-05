Баскетбол: Михайлюк в третий раз подряд набрал двузначное количество очков в матчах НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Баскетболист Святослав Михайлюк в составе "Торонто Рэпторс" продолжил результативные выступления в НБА. На этот раз канадский коллектив в гостях обыграл "Вашингтон Уизардс", передает корреспондент УНН.
Детали
Уроженец Черкасс вышел в стартовом составе команды из Канады и провел удивительно результативное выступление. Он много раз становился на линию для пробивания штрафных, реализовал два дальних броска, перехватывал мяч и подбирал после промахов соперников. Во второй половине Михайлюк оформил слэм-данк.
Защитник получил 35 минут игрового времени, набрал 15 очков (2/4 двухочковых, 2/4 трехочковых, 5/6 штрафных), сделал 4 подбора и 1 перехват при 2 потерях.
Дополнения
В прошедших двух матчах Михайлюк набирал 16 и 15 очков соответственно.