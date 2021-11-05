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Баскетбол: Михайлюк втретє поспіль набрав двозначну кількість очок у матчах НБА

Київ • УНН

 • 15948 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Баскетболіст Святослав Михайлюк у складі "Торонто Репторс" продовжив результативні виступи в НБА. Цього разу канадський колектив у гостях обіграв "Вашингтон Візардс", передає кореспондент УНН.

Баскетбол: Михайлюк втретє поспіль набрав двозначну кількість очок у матчах НБА

Деталі

Уродженець Черкас вийшов у стартовому складі команди з Канади та провів напрочуд результативний виступ. Він багато разів ставав на лінію для пробиття штрафних, реалізував два дальніх кидки, перехоплював м'яч та підбирав після промахів суперників. У другій половині Михайлюк оформив слем-данк.

Захисник отримав 35 хвилин ігрового часу, набрав 15 очок (2/4 двоочкових, 2/4 триочкових, 5/6 штрафних), зробив 4 підбирання та 1 перехоплення при 2 втратах.

Доповнення

У минулих двох матчах Михайлюк набирав 16 і 15 очок відповідно.

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