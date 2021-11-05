Баскетбол: Михайлюк втретє поспіль набрав двозначну кількість очок у матчах НБА

Деталі

Уродженець Черкас вийшов у стартовому складі команди з Канади та провів напрочуд результативний виступ. Він багато разів ставав на лінію для пробиття штрафних, реалізував два дальніх кидки, перехоплював м'яч та підбирав після промахів суперників. У другій половині Михайлюк оформив слем-данк.

Захисник отримав 35 хвилин ігрового часу, набрав 15 очок (2/4 двоочкових, 2/4 триочкових, 5/6 штрафних), зробив 4 підбирання та 1 перехоплення при 2 втратах.

Доповнення

У минулих двох матчах Михайлюк набирав 16 і 15 очок відповідно.