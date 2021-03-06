Баскетбол: лидер Суперлиги нанес поражение “Прометею”
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. БК “Киев-Баскет” провел домашнюю встречу с “Прометеем” в рамках центрального противостояния игрового дня баскетбольной Суперлиги Украины, передает корреспондент УНН.
Детали
С начала встречи киевляне захватили лидерство на паркете и ушли на большой перерыв с 12-ю очками преимущества. В дальнейшем подопечные Багатскиса удерживали необходимую разницу и праздновали выигрыш — 72:61.
Примечательно, что у гостей матч пропускали американский форвард Рашад Вон и Александр Беликов.
У победителей отметим 16 набранных очков в Коренюка, 14 в Павлова. По гостей за 10-очковую отметку перевалили Петров (14) и Эванс с Маерсом (по 11).
Дополнение
“Киев-Баскет” с 19 победами при 5 поражениях уверенно лидирует в турнирной таблице. Зато “Прометей” идет с 15 выигрышами при 9 проигрышах.