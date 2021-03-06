Баскетбол: лідер Суперліги завдав поразки “Прометею”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. БК “Київ-Баскет” провів домашню зустріч із “Прометеєм” в рамках центрального протистояння ігрового дня баскетбольної Суперліги України, передає кореспондент УНН.
Деталі
З початку зустрічі кияни захопили лідерство на паркеті та пішли на велику перерву із 12-ма очками переваги. Надалі підопічні Багатскіса втримували необхідну різницю та святкували виграш — 72:61.
Примітно, що у гостей матч пропускали американський форвард Рашад Вон та Олександр Бєліков.
У переможців відзначимо 16 набраних очок у Коренюка, 14 у Павлова. За гостей за 10-очкову позначку перевалили Петров (14) та Еванс із Маєрсом (по 11).
Доповнення
“Київ-Баскет” з 19 перемогами при 5 поразках впевнено лідирує в турнірній таблиці. Натомість “Прометей” йде з 15 виграшами при 9 програшах.