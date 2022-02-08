Баскетбол: “Харьковские Соколы” прервали трехматчевую серию поражений

Детали

Хозяева лучше начали матч и сумели оторваться от соперника. Удачно “Соколы” атаковали из-за дуги, а три подряд точные броски сделали счет 25:8.

Вторая четверть получилась более равной, однако “Соколы” не давали шансов подобраться “Запорожью” очень близко по счету. Главная заслуга в этом Майка Дэвиса, который брал на себя трехочковые броски, которые удачно реализовывал. Перед большим перерывом “Запорожью” удалось сократить отставание до 5 очков, однако “Соколы” быстро среагировали своими удачными атаками и завершили первую половину игры +7.

После перерыва “Запорожье” не сбавлял оборотов, а вот у Соколов почти не получалось в атаке. У гостей уверенно смотрелись Иван Михеев и Дейшон Фрэнсис. Запорожью удалось сравнять счет однако харьковчане все же ушли лидерами на последнюю четверть.

Четвертый период стал крайне интересным. “Запорожье” неплохо начал, однако и “Харьковские соколы” также играли крайне удачно. Судьба матча решилась на последней минуте. “Запорожье” уступал 7 очков, однако точные броски Антанаса Удраса и Александра Сизова вернули интригу в игру.“Запорожье” все еще проигрывал, однако сократил отставание до двух очков. Однако Сизов на последних секундах не попал два штрафных, а на последок Дэвис завершил матча точным трехочковым. “Харьковские Соколы” во второй раз победили Запорожье и прервали свою серию из трех поражений подряд.

Лучшим игроком матча стал Майкл Дэвис, который набрал 23 очка, 5 подборов и 4 асисты.

Дополнение

Следующий матч Харьковские Соколы проведут против Тернополя 11 февраля, а того же числа Запорожье сыграет с Черкасскими Мавпами.