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Баскетбол: “Харківські Соколи” перервали триматчеву серію поразок

Баскетбол: “Харківські Соколи” перервали триматчеву серію поразок

Київ • УНН

 • 13415 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. “Харківські Соколи” здолали “Запоріжжя” у матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Господарі краще розпочали матч і зуміли відірватися від суперника. Вдало “Соколи” атакували із-за дуги, а три поспіль влучні кидки зробили рахунок 25:8.

Друга чверть вийшла більш рівною, проте “Соколи” не давали шансів підібратися “Запоріжжю” дуже близько по рахунку. Головна заслуга в цьому Майка Девіса, який брав на себе триочкові кидки, які вдало реалізовував. Перед великою перервою “Запоріжжю” вдалося скоротити відставання до 5 очок, однак “Соколи” швидко зреагували своїми вдалими атаками і завершили першу половину гри +7.

Після перерви “Запоріжжя” не сбавляв обертів, а ось у Соколів майже нічного не виходило в атаці. У гостей впевнено виглядали Іван Міхеев і Дейшон Френсіс. Запоріжжю вдалося зрівняти рахунок проте харків’яни все ж пішли лідерами на останню чверть.

Четвертий період став вкрай цікавим. “Запоріжжя” непогано почав, проте і “Харківські Соколи” також грали вкрай вдало. Доля матчу вирішилась на останній хвилині. “Запоріжжя” поступався 7 очок, проте влучні кидки Антанаса Удраса і Олександра Сізова повернули інтригу в гру." Запоріжжя" все ще програвав, проте скоротив відставання до двох очок. Проте Сізов на останніх секундах не влучив два штрафних, а на останок Девіс завершив матчу влучним триочковим. “Харківські Соколи” вдруге перемогли Запоріжжя і перервали свою серію із трьох поразок поспіль.

Кращим гравцем матчу став Майкл Девіс, який набрав 23 очки, 5 підбирань і 4 асисти.

Доповнення

Наступний матч Харківські Соколи проведуть проти Тернополя 11 лютого, а того ж числа Запоріжжя зіграє з Черкаськими Мавпами.

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