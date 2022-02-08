Баскетбол: “Харківські Соколи” перервали триматчеву серію поразок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. “Харківські Соколи” здолали “Запоріжжя” у матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Господарі краще розпочали матч і зуміли відірватися від суперника. Вдало “Соколи” атакували із-за дуги, а три поспіль влучні кидки зробили рахунок 25:8.
Друга чверть вийшла більш рівною, проте “Соколи” не давали шансів підібратися “Запоріжжю” дуже близько по рахунку. Головна заслуга в цьому Майка Девіса, який брав на себе триочкові кидки, які вдало реалізовував. Перед великою перервою “Запоріжжю” вдалося скоротити відставання до 5 очок, однак “Соколи” швидко зреагували своїми вдалими атаками і завершили першу половину гри +7.
Після перерви “Запоріжжя” не сбавляв обертів, а ось у Соколів майже нічного не виходило в атаці. У гостей впевнено виглядали Іван Міхеев і Дейшон Френсіс. Запоріжжю вдалося зрівняти рахунок проте харків’яни все ж пішли лідерами на останню чверть.
Четвертий період став вкрай цікавим. “Запоріжжя” непогано почав, проте і “Харківські Соколи” також грали вкрай вдало. Доля матчу вирішилась на останній хвилині. “Запоріжжя” поступався 7 очок, проте влучні кидки Антанаса Удраса і Олександра Сізова повернули інтригу в гру." Запоріжжя" все ще програвав, проте скоротив відставання до двох очок. Проте Сізов на останніх секундах не влучив два штрафних, а на останок Девіс завершив матчу влучним триочковим. “Харківські Соколи” вдруге перемогли Запоріжжя і перервали свою серію із трьох поразок поспіль.
Кращим гравцем матчу став Майкл Девіс, який набрав 23 очки, 5 підбирань і 4 асисти.
Доповнення
Наступний матч Харківські Соколи проведуть проти Тернополя 11 лютого, а того ж числа Запоріжжя зіграє з Черкаськими Мавпами.