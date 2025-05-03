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Баскетбол: "Днепр" и "Киев-Баскет" определят победителя Суперлиги

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Сегодня в Днепре состоится третий матч финальной серии Суперлиги Favbet, в котором команды определят чемпиона Украины. "Черкасские Мавпы" выиграли бронзовые награды чемпионата.

Баскетбол: "Днепр" и "Киев-Баскет" определят победителя Суперлиги
fbu.ua

В субботу, 3 мая, состоится решающий матч финальной серии Суперлиги Favbet между БК "Днепр" и "Киев-Баскетом", который определит чемпиона Украины. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.

Детали

"Сегодня, 3 мая, в Днепре состоится третий матч финальной серии Суперлиги Favbet, в котором действующие чемпионы Украины на своей площадке будут принимать "Киев-Баскет". Команды обменялись домашними победами и теперь определят чемпиона Украины в решающей игре серии за золото", - говорится в сообщении.

В первом матче между этими коллективами победу одержал "Днепр" (89-70), а во втором - "Киев-Баскет" (73-56).

Трансляцию матча можно посмотреть на телеканале XSPORT, YouTube-канале ФБУ.

Вчера, 2 мая, "Черкасские Мавпы" выиграли решающий третий матч серии за третье место Суперлиги Favbet. Одолев "Ровно" со счетом 80:74, черкасчане выиграли серию со счетом 2-1 и завоевали бронзовые награды чемпионата Украины.

Напомним

Украинец Святослав Михайлюк установил личный рекорд по очкам в НБА в игре против лидера лиги "Оклахомы Сити".

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